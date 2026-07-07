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07/07/2026

El Plan Infoex pide extremar las precauciones en las quemas agrarias tras los 14 incendios registrados este fin de semana
  • 06:09 MIN

La Reina Sofía visitará en Folgoso do Courel zonas regeneradas tras los incendios forestales

PLANETA VERDE

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La Reina Sofía visitará en Folgoso do Courel zonas regeneradas tras los incendios forestales

Con Benito García de Galicia Ambiental analizamos la regeneración de las zonas afectadas por los incendios forestales en Galicia. Según Adega sólo se actuó en el 0,16% de la superficie quemada en 2025. Este miércoles la Reina Doña Sofía visita Folgoso do Courel para conocer las actuaciones de restauración, en el marco de un convenio de colaboración entre la Xunta y la Fundación Reina Sofía.

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