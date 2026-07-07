07/07/2026

06:09 MIN La Reina Sofía visitará en Folgoso do Courel zonas regeneradas tras los incendios forestales PLANETA VERDE compartir La Reina Sofía visitará en Folgoso do Courel zonas regeneradas tras los incendios forestales Código copiado









Con Benito García de Galicia Ambiental analizamos la regeneración de las zonas afectadas por los incendios forestales en Galicia. Según Adega sólo se actuó en el 0,16% de la superficie quemada en 2025. Este miércoles la Reina Doña Sofía visita Folgoso do Courel para conocer las actuaciones de restauración, en el marco de un convenio de colaboración entre la Xunta y la Fundación Reina Sofía.