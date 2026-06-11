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11/06/2026

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Presentado el programa del Arde Lucus con más de 300 actividades

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Presentado el programa del Arde Lucus con más de 300 actividades

La Catedral y la Muralla fue el entorno elegido por la alcaldesa de Lugo, para presentar el programa del Arde Lucus que cumple 25 años. Del 18 al 21 de junio habrá más de 300 actividades, que incluyen recreaciones históricas, desfiles, talleres, exposiciones o actividades infantiles. Elena Candia destacó como novedad la programación musical con Celtica Pipes Rock, Grimorium y Abraham Cupeiro. Destacó asimismo un pase nocturno del Circo Maximus, el cambio de ubicación del Macellum que pasa de la Plaza Mayor a la calle de la Reina y la exposición permanente que acogerá el MIHL sobre el Arde Lucus.

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