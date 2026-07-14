14/07/2026

12:50 MIN Juan Picos Martín asegura que se ha constatado un efecto directo entre la despoblación e incendios de gran magnitud. EN MÁS DE UNO LUGO compartir Juan Picos Martín asegura que se ha constatado un efecto directo entre la despoblación e incendios de gran magnitud. Código copiado









Juan Picos Martín, ingeniero forestal y profesor de la universidad de Vigo, asegura que se ha constatado un efecto directo entre la despoblación e incendios de gran magnitud.

Es el autor del informe do Eixo Atlántico " Análisis de la relación entre despoblación rural y cambio en los regímenes de incendios en el suroeste Europeo" que está mañana se presentó en la Diputación.

Advierte que de no tomar medidas urgentes nos enfrentaremos a incendios cada vez más virulentos.