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14/07/2026

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Juan Picos Martín asegura que se ha constatado un efecto directo entre la despoblación e incendios de gran magnitud.

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Juan Picos Martín asegura que se ha constatado un efecto directo entre la despoblación e incendios de gran magnitud.

Juan Picos Martín, ingeniero forestal y profesor de la universidad de Vigo, asegura que se ha constatado un efecto directo entre la despoblación e incendios de gran magnitud.

Es el autor del informe do Eixo Atlántico " Análisis de la relación entre despoblación rural y cambio en los regímenes de incendios en el suroeste Europeo" que está mañana se presentó en la Diputación.

Advierte que de no tomar medidas urgentes nos enfrentaremos a incendios cada vez más virulentos.

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Informativos Lugo, Rubén Dorado

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