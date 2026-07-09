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09/07/2026

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El HULA será el primer hospital gallego en incorporar radioterapia adaptativa

Sanidad

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El HULA será el primer hospital gallego en incorporar radioterapia adaptativa

El conselleiro de Sanidade anunció que el HULA será el primer hospital del Servizo Galego de Saúde en incorporar a la atención oncológica, radioterapia adaptativa gracias a un nuevo acelerador lineal que la Xunta ya está licitando. Permitirá tratamientos más precisos y con menos efectos secundarios para los pacientes. La diputada del PSOE, Lara Méndez, denuncia problemas en el servicio de radiología del hospital con averías continúas. Destaca que si la Xunta está licitando un nuevo acelerador es gracias a la movilización social.

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Informativos Lugo, Rubén Dorado

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