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28/05/2026

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El estudio para la ampliación del Pazo crearía 1000 plazas nuevas con un coste de 13 millones

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El estudio para la ampliación del Pazo crearía 1000 plazas nuevas con un coste de 13 millones

El estudio de la empresa Antonio Desmonts Sierra propone una reforma del Pazo dos Deportes, que supondría ampliar en 1000 las plazas con un coste de unos 13 millones de euros. El Vicepresidente de la Deputación, Efrén Castro, asegura que de esta forma se da respuesta a una demanda de los aficionados del Breogán y destaca la necesidad de implicar a todas las administraciones. Avanza asimismo la reordenación del palco para crear 116 nuevas plazas para la próxima temporada.

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