17/06/2026

02:16 MIN El PP denuncia que Tomé pretende que la Diputación pague su defensa por acoso sexual Provincia de Lugo compartir El PP denuncia que Tomé pretende que la Diputación pague su defensa por acoso sexual Código copiado









El PP desvela la intención del alcalde de Monforte, José Tomé, de que la Diputación pague su defensa jurídica por la denuncia de acoso sexual. El portavoz del PP en el organismo provincial, Antonio Ameijide, pide a PSOE y BNG que se nieguen a pagar los abogados de un presunto acosador. Una factura que ronda los 40.000 euros del bufete Gómez de Liaño & Márquez de Prado. El PP defenderá una moción para prohibir que la Diputación asuma ningún coste por la defensa de cualquier político o personal acusado de delitos sexuales.