29/06/2026

10:31 MIN El Concello refuerza la programación de los centros de convivencia con 2,7 millones Lugo Ciudad compartir El Concello refuerza la programación de los centros de convivencia con 2,7 millones Código copiado









La Junta de Gobierno aprobó la licitación del contrato de la programación de los centros de convivencia, que hasta ahora prestaban el servicio con el contrato caducado desde hace más de 2 años. La alcaldesa, Elena Candia, destacó que se regulariza y refuerza la programación con una inversión de 2,7 millones de euros. El nuevo contrato aumenta 10.000 horas anuales para prestación de actividades de dinamización, talleres, aulas abiertas o salidas culturales en 9 centros municipales para personas de todas las edades. La Junta de Gobierno aprobó asimismo un convenio de colaboración con la consellería de Medio Ambiente para agilizar la construcción del parque canino en Fontiñas.