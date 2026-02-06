06/02/2026

El Concello de Lugo aprueba los presupuestos de este año que rondan los 132 millones.









El teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, destaca los más de 1 millón de euros que se destinarán este año a la repavimentación en las calles de la ciudad. El Gobierno Local habla de la buena saluds financiera del Ayuntamiento, mientras que el PP asegura que los presupuestos sólo tienen como objetivo mantener el pacto entre PSOE y BNG.