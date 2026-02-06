ondacero.es
Más de uno Lugo

06/02/2026

  • 05:00 MIN

El Concello de Lugo aprueba los presupuestos de este año que rondan los 132 millones.

MÁS DE UNO LUGO

El teniente de alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, destaca los más de 1 millón de euros que se destinarán este año a la repavimentación en las calles de la ciudad. El Gobierno Local habla de la buena saluds financiera del Ayuntamiento, mientras que el PP asegura que los presupuestos sólo tienen como objetivo mantener el pacto entre PSOE y BNG.

Temas

  • Presupuestos
  • Lugo
  • onda cero lugo
  • BNG

