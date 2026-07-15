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15/07/2026

España - Francia, en directo: sigue el partido de semifinales del Mundial, en vivo
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La Apehl pide que se autorice a todos los bares sacar la televisión al exterior para la final del Mundial

Lugo Provincia

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La Apehl pide que se autorice a todos los bares sacar la televisión al exterior para la final del Mundial

Tras la polémica por las pantallas gigantes en espacios públicos, la Apehl solicita que se permita a los establecimientos de hostelería de los 67 concellos de la provincia sacar las televisiones a la calle para la final del Mundial. Su presidente, Cheché Real, ve más oportuno que los locales que pagan sus impuestos todo el año se beneficien también del partido que jugará España el domingo a las 21h.

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Informativos Lugo, Rubén Dorado

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