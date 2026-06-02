02/06/2026

08:58 MIN El 30% de lo que los lucenses tiramos al contenedor amarillo es de impropios PLANETA VERDE compartir El 30% de lo que los lucenses tiramos al contenedor amarillo es de impropios Código copiado









Con Benito García de Galicia Ambiental repasamos los datos de Ecoembes, sobre el reciclaje de envases en la provincia de Lugo. En la mayor parte de las localidades y la capital se alcanzan medias del 30% de impropios, lo que supone una severa penalización en los ingresos que los ayuntamientos podrían recibir por reciclar. La conclusión es que esta mala practica se convierte para las arcas municipales en un coste en lugar de un ingreso. Por poner un ejemplo, en Ribadeo cada habitante recicló de media en 2025 32 kilos de envases, pero los impropios en el contendor amarillo se dispararon por encima del 46%.