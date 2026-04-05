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Episodio 10

La Bulla 1x10: Herencia

Este capítulo nos sumerge en el inicio invisible de la Semana Santa: no comienza en la calle, sino en los hogares.

Redacción

Granada |

A través de la experiencia de familias cofrades, como la de Blanca, descubrimos cómo la tradición se transmite de generación en generación: desde preparar túnicas y medallas hasta enseñar a los más pequeños a distinguir pasos y marchas.

La Semana Santa se aprende observando, acompañando y sintiendo; es una herencia de fe, emoción y comunidad que se vive en familia y se consolida con el tiempo. Más que procesiones, son historias, recuerdos y vínculos que hacen que la tradición siga viva en cada nueva generación.

Con la colaboración de la Diputación de Granada.

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