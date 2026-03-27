La Bulla 1x01 La ciudad que aprendió a procesionar

Exploramos cómo ha evolucionado esta tradición hasta convertirse en una de las expresiones culturales y religiosas más importantes de la provincia.

A través de la conversación con sus protagonistas —historiadores, cofrades y personas vinculadas directamente a las hermandades— descubrimos no solo su historia, sino también el sentimiento que la mantiene viva generación tras generación.

Un recorrido sonoro que sienta las bases del resto de la serie y nos invita a entender la Semana Santa más allá de lo que se ve en la calle.

Con el patrocinio de la Diputación de Granada.