Con Susana Marqués Más de Uno Álava 08/06/2022

Más de un centenar de establecimientos de Vitoria declaran cada día la guerra al desperdicio alimentario

Lo hacen a través de la aplicación Too Good to Go que lleva implantada en la ciudad desde mediados de 2019. En estos tres años de vida, en Vitoria se han salvado más de 43.000 packs de comida.