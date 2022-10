Con Juan Carlos de Julián

Euskadi en la Onda 07/10/2022

El Tren de alta velocidad no cumplirá tampoco el último plazo previsto y las obras concluirán a finales del 2027 para entrar en servicio el año siguiente. El consejero Azpiazu cree que el Gobierno Central no da importancia a la infraestructura mientras que Iñaki Arriola, reconoce que no le ha pillado por sorpresa que los Presupuestos del Estado retrasen la culminación de las obras del TAV. Las cuentas recogen 61 millones para los puertos de Bilbao y Pasaia, 24 millones para la nueva cárcel guipuzcoana o 18 para la terminal de Júndiz.