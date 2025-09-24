O Delegado do Goberno repasa os 1200 millóns de investimentos do Estado en Ourense

Blanco, dixo hoxe ademáis en Más de Uno Ourense que as competencias da loita conta o lume corresponden á Xunta, preguntado sobre a petición dunha dotación permanente da UME con sede en Ourense. Lembrou o delegado que Rajoy nin quixo facelo no seu día como tampouco quería a Unidade Militar de Emerxencias.
Blanco viu a Ourense para reivindicar o impulso do goberno central a proxectos estratéxicos nunha provincia na que o investimento acada os 1200 millóns de euros, salientando en especial o cumprimento dunha vella demanda cal é o saneamento do río Barbaña no que serán investidos 35 millóns de euros.