MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 16/02/2022

Abrimos programa conversando con Alfonso Martínez, director do Coworking Ribeira Sacra que se porá en marcha nas próximas semanas. Empezaron coa selección dos participantes entre os 28 inscritos. Vai rebaixando a cifra de casos activos de Covid no distrito sanitario do Hospital Comarcal. Repasamos datos coa directora, Inma Ramos. Falamos de novo material que recibiu o servizo de urxencias e de obras que a Consellería de Infraestructuras vai financiar no entorno deste Centro. E a Asociación de Veciños do barrio de Cobas, súmase por primeira vez á celebración de compadres e comadres, danos máis informaciòn a presidenta Marina López. E recambio na embaixada de España ante a Unesco, o novo embaixador comprométese a seguir traballando para que chegue a bo porto a Candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Escoitamos ao embaixador e ó Conselleiro de Cultura, Educación e Universidade.