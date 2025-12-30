Cáceres 2031 reparte más de 1.100 plantas para reforzar la biodiversidad urbana de la ciudad

El Consorcio Cáceres 2031, creado para gestionar la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, ha repartido ya las más de 1.100 plantas que forman parte de su proyecto 'Poliniza Cáceres 2031', con el que hace partícipe a la ciudadanía cacereña en la recuperación de polinizadores salvajes para reforzar la biodiversidad urbana de la ciudad.

Durante el mes de diciembre se ha hecho entrega de macetas de diferentes plantas aromáticas --tomillo, romero y lavanda-- para que los cacereños las cuiden hasta que llegue marzo, la primavera, y sean replantadas en jardines de la capital.

En concreto, el reparto se ha realizado durante tres miércoles en la Universidad de Extremadura, por las mañanas, y en el Palacio de la Isla, por la tarde. Así, ciudadanía general, estudiantes, centros educativos y distintas asociaciones y colectivos han participado en esta iniciativa que ha promovido Cáceres 2031 junto a la Alianza EU Green.

"El objetivo de este proyecto es muy sencillo pero muy ambicioso a la vez. Prestamos mil plantas a la ciudadanía de Cáceres, ellos las cuidan durante el invierno, y cuando sea el momento de la plantación llevaremos esas plantas para crear esos jardines de polinización con plantas de nuestra tierra", ha explicado Jesús Díaz, profesor del departamento de Química Orgánica de la Universidad de Extremadura (UEx) y responsable científico de la iniciativa.

Con este proyecto, Cáceres 2031 hace partícipe a la población en uno de sus ejes estratégicos, como lo es la cultura del cuidado, además de fomentar el medio ambiente y los espacios verdes en la ciudad.