Agenda polideportiva del fin de semana en Elche

FÚTBOL
REGIONAL PREFERENTE
SANTA POLA-UD ILICITANA, SÁBADO, 18 HORAS, MANOLO MACIÁ
PEÑA ILICITANA RAVAL-REDOVÁN, SÁBADO, 18 HORAS, ENRIQUE CERVERA
DIVISIÓN HONOR
ALBACETE-KELME, DOMINGO, 12 HORAS
ELCHE-TALAVERA DE LA REINA, DOMINGO, 13:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-ALZIRA 'B', VIERNES, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
CELTIC ELCHE-CATARROJA, DOMINGO, 12 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA
TORRENT-INTANGCO, DOMINGO, 12 HORAS
RETO IBERDROLA
ELCHE FEMENINO-GRANADA FEMENINO, DOMINGO, 11 HORAS, ENRIQUE CERVERA
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-CD LEGANÉS, DOMINGO, 11:45 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONMANO
LIGA GUERRERAS IBERDROLA
CAJA RURAL AULA VALLADOLID-CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-AGUSTINOS ALICANTE, SÁBADO, 19 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA
BALONCESTO
PRIMERA DIVISIÓN
ADESAVI-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 12 HORAS
I EDICIÓN ELCHE NIGHT RACE, SABADO, 21:30 HORAS- PASEO DE LA ESTACIÓN