14 Y 15 DE MAYO

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche

Última jornada en la Regional Preferente, en la que Unión Deportiva Ilicitana y Peña Ilicitana Raval se juegan la permanencia en la categoría

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 13.05.2022 14:43

FÚTBOL

REGIONAL PREFERENTE

SANTA POLA-UD ILICITANA, SÁBADO, 18 HORAS, MANOLO MACIÁ

PEÑA ILICITANA RAVAL-REDOVÁN, SÁBADO, 18 HORAS, ENRIQUE CERVERA

DIVISIÓN HONOR

ALBACETE-KELME, DOMINGO, 12 HORAS

ELCHE-TALAVERA DE LA REINA, DOMINGO, 13:45 HORAS, ENRIQUE CERVERA

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-ALZIRA 'B', VIERNES, 17:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

CELTIC ELCHE-CATARROJA, DOMINGO, 12 HORAS, CAMPO 5 CIUDAD DEPORTIVA

TORRENT-INTANGCO, DOMINGO, 12 HORAS

RETO IBERDROLA

ELCHE FEMENINO-GRANADA FEMENINO, DOMINGO, 11 HORAS, ENRIQUE CERVERA

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-CD LEGANÉS, DOMINGO, 11:45 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONMANO

LIGA GUERRERAS IBERDROLA

CAJA RURAL AULA VALLADOLID-CBM ELCHE, SÁBADO, 18 HORAS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-AGUSTINOS ALICANTE, SÁBADO, 19 HORAS, ZOILO MARTÍN DE LA SIERRA

BALONCESTO

PRIMERA DIVISIÓN

ADESAVI-ELCHE BASKET CLUB, DOMINGO, 12 HORAS

I EDICIÓN ELCHE NIGHT RACE, SABADO, 21:30 HORAS- PASEO DE LA ESTACIÓN

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