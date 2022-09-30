1 Y 2 DE OCTUBRE

Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y Comarca

En fútbol, interesantes derbis locales entre Athletic Club Torrellano y Elche Ilicitano, y Kelme contra Intangco; comienza la Liga EBA para el Club Baloncesto Ilicitano

Monserrate Hernández | Felipe Canals

Elche | 30.09.2022 14:02

FÚTBOL

TERCERA RFEF

ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ

PREFERENTE

ELDENSE 'B'-VILLAJOYOSA, SÁBADO, 18:00 HORAS

NOVELDA UNIÓN-CFI ALICANTE, SÁBADO, 19:15 HORAS, LA MAGDALENA

SANTA POLA-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ

REDOVÁN-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS

RACING BENIDORM-NOVELDA, DOMINGO, 11:45 HORAS

UD ILICITANA-CD MURADA, DOMINGO, 17 HORAS, SAN FERNANDO (COX)

VILLENA-LA NUCÍA 'B', DOMINGO, 18 HORAS

DIVISIÓN HONOR

CARTAGENA-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS

LIGA NACIONAL

ELCHE 'B'-PATACONA, VIERNES, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA

KELME-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA

PRIMERA NACIONAL FEMENINA

ELCHE FEMENINO-CÁDIZ FEMENINO, DOMINGO, 11 HORAS, DIEGO QUILES

FÚTBOL SALA

PRIMERA FEMENINA

JOVENTUT D'ELX-LEGANÉS, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS

SEGUNDA B MASCULINA

IREFRANK ELCHE-RIPOLLET, SÁBADO, 16 HORAS, PABELLÓN CARRÚS

BALONMANO

PRIMERA ESTATAL MASCULINA

CBM ELCHE-BM AGUILAS, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG

BALONCESTO

LIGA EBA-1ª JORNADA

CB ILICITANO-AD INFANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG

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