Agenda polideportiva del fin de semana en Elche y Comarca

FÚTBOL
TERCERA RFEF
ATHLETIC CLUB TORRELLANO-ELCHE ILICITANO, DOMINGO, 11:30 HORAS, ISABEL FERNÁNDEZ
PREFERENTE
ELDENSE 'B'-VILLAJOYOSA, SÁBADO, 18:00 HORAS
NOVELDA UNIÓN-CFI ALICANTE, SÁBADO, 19:15 HORAS, LA MAGDALENA
SANTA POLA-CALLOSA DEPORTIVA, DOMINGO, 11:30 HORAS, MANOLO MACIÁ
REDOVÁN-CREVILLENTE DEPORTIVO, DOMINGO, 11:30 HORAS
RACING BENIDORM-NOVELDA, DOMINGO, 11:45 HORAS
UD ILICITANA-CD MURADA, DOMINGO, 17 HORAS, SAN FERNANDO (COX)
VILLENA-LA NUCÍA 'B', DOMINGO, 18 HORAS
DIVISIÓN HONOR
CARTAGENA-ELCHE, SÁBADO, 16 HORAS
LIGA NACIONAL
ELCHE 'B'-PATACONA, VIERNES, 18:30 HORAS, ENRIQUE CERVERA
KELME-INTANGCO, SÁBADO, 17 HORAS, ENRIQUE CERVERA
PRIMERA NACIONAL FEMENINA
ELCHE FEMENINO-CÁDIZ FEMENINO, DOMINGO, 11 HORAS, DIEGO QUILES
FÚTBOL SALA
PRIMERA FEMENINA
JOVENTUT D'ELX-LEGANÉS, SÁBADO, 18:45 HORAS, PABELLÓN CARRÚS
SEGUNDA B MASCULINA
IREFRANK ELCHE-RIPOLLET, SÁBADO, 16 HORAS, PABELLÓN CARRÚS
BALONMANO
PRIMERA ESTATAL MASCULINA
CBM ELCHE-BM AGUILAS, SÁBADO, 19 HORAS, ESPERANZA LAG
BALONCESTO
LIGA EBA-1ª JORNADA
CB ILICITANO-AD INFANTE, DOMINGO, 11:30 HORAS, ESPERANZA LAG