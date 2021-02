Jorge Almirón anuncia su decisión de abandonar como entrenador del Elche

Jorge Almirón ya es historia en el Elche. El técnico argentino ha comunicado su decisión de dejar el cargo, tras la derrota sufrida en Balaídos ante el Celta de Vigo (3-1) y después de 16 jornadas en las que su equipo no ha conocido la victoria, con ocho empates y ocho derrotas. Ahora queda en manos de la propiedad que regenta Christian Bragarnik y de la dirección deportiva que representa Nico Rodríguez encontrarle un sustituto.

La tardanza de Almirón en comparecer ante los medios de comunicación hacía presagiar tal desenlace. El preparador argentino se encerró con sus dos ayudantes, su segundo Pablo Manusovich y el preparador físico Diego Osses, durante casi una hora para ver cómo afrontar esta comunicación. De hecho, su compatriota Chacho Coudet, técnico local, fue quien habló primero ante los medios, en contra de lo que es habitual.

Jorge Almirón, que no aceptó preguntas en su última rueda de prensa, se limitó a decir lo siguiente: “Prefiero hablar yo, aunque seré breve, para que no se generen especulaciones. He tomado la decisión de no seguir. Deseando lo mejor a mis jugadores, que lo dejaron todo, pero no se dieron las cosas en el partido. Desearle lo mejor a toda la gente que conozco del Elche por este vivido”.

La plantilla se marchó al hotel antes que el cuerpo técnico, encerrado en el vestuario, y se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación. Antes de escuchar al entrenador, Raúl Guti dictó la sentencia desde el vestuario: "La situación es crítica y el vestuario está hundido".