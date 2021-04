Tau ya tiene el OK de la FEB para fichar

La FEB a dado el visto bueno a Tau Castelló para poder fichar al reconocer la baja de Romà Bas como de larga duración. Eso es , de más de cuatro meses alejado de las canchas. Ese era el primer paso, y el conjunto castellonense ya trabaja contra reloj para ello.

Las opciones no son sencillas y limitan bastante el margen de maniobra. El posible fichaje debería ser un jugador que no necesite transfer internacional, lo que significa que su último equipo haya sido en España. De la misma forma debe llegar libre, por lo que su equipo debe darle la baja antes de fichar por Tau. Además Tau busca un jugador de formación para no perder el cupo de seis que tiene en su actual plantel y que implica una bonificación económica para el club.

El sueño del conjunto castellonense sería que Valencia cediese de nuevo a Josep Puerto, aunque esta es una opción difícil pese a la flata de minutos del jugador en ACB. Sin buscar un jugador referente, la idea de Tau es hacerse con un jugador que pueda entrar rotaciones y de minutos de calidad para que descanse el camerunés Adala Moto . La próxima semana es clave para ello, aunque no se descarta que no llegue ningún fichaje si no se encuentra el jugador que sea del agrado del club

Lo explica el técnico Toni Ten