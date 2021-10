Faner comanda una gran victoria de TAU

El base menorquín rubricó un enorme actuación y fue decisivo a la hora de conducir el juego de su equipo. De esta forma anotó 17 puntos gracias a un extraordinario porcentaje de tiros desde la línea de 6.75 al anotar cuatro de cinco intentos. De la misma forma aportó cuatro rebotes y repartió siete asistencias. Faner valoró un total de 26 unidades en 25 minutos de juego.

Los de Toni Ten fueron dominadores desde los compases iniciales, si bien rompieron el partido en un tercer cuarto donde se convirtieron en un auténtico vendaval y durante el que encajaron un parcial de 14-29 a su rival. Los 14 triples azulejeros fueron una losa demasiado pasada para el cuadro astur , que tan sólo pudo maquillar el resultado tras un último cuarto donde TAU se dejó llevara tras alcanzar rentas de más de 25 puntos. Hermasson volvió a liderar el apartado anotador con 21 puntos y seis triples.

Los castellonenses , de nuevo con las bajas de Bilbao y Durán , recibirán este próximo viernes al Lleida en el Ciutat (20:45 h) con la intención de instalarse en la zona alta de la tabla . Por su parte la directiva permanece atenta al mercado tras la lesión de Edu Durán , si bien no se descarta la la opción de que no se fiche ningún sustituto para el escolta madrileño.