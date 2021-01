Emery apunta a reforzar el lateral

El técnico vasco, en su comparecencia de prensa previa al encuentro ante el Granada , fue cuestionado por las opciones de mercado para los amarillos. Tal y com ya hiciera la pasada semana, no cerró la puerta a esa posibilidad: "Con Fernando hablamos con regularidad de cómo estamos . El tema de fichajes, en un club como el Villarreal instalado en exigencias altas , está abierto a buscar algo que nos mejore. Aunque encontrar algo que encaje a todos los niveles como Capoue no es fácil", comentó.

El de Hondarribia apostó por la llegada, en caso de ser posible, de un lateral diestro dada la situación del plantel:" Tenemos a Mario lesionado, y creo que Peña nos puede dar cosas más arriba. Nos quedamos cojos en el lateral, aunque podamos apostar por Jaume, Chakla o Foyth. Nos llegan muchos partidos en pocos días, se acumula fatiga y riesgo de lesiones. Pero si se puede mejorar, tenemos que estar abiertos".

De la misma forma el técnico aseguró que Chakla y Raba saben que tienen la puerta abierta para salir en este mercado.

Puedes escuchar en esta noticia las palabras del técnico amarillo.