El ocio nocturno de Castellón se suma a la acampada ante la Generalitat para denunciar su situación

MÁS DE UNO CASTELLÓN, INFORMATIVO MATINAL (13/04/2021)

No aguantan más y desde hoy, y de forma indefinida, se plantan ante el gobierno valenciano para que escuchen sus reivindicaciones. Son los empresarios de un sector al que, según denuncian, no se les ha tenido en cuenta en la nueva flexibilización de medidas frente al coronavirus. Jornada de reivindicaciones en Castellón porque no solo el ocio nocturno tiene algo que decir. También los agricultores, que piden ayudas tras el daño que ha causado en el campo la tormenta de este fin de semana.