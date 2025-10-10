CONSEJO PARA EMPRESAS

Toni Fábrega, formador de Level UP, nos nuestra como contar historias que venden

Vender no es gritar. Es contar, con claridad, cómo una persona tenía un problema, tomó una decisión y logró un resultado… con una prueba pegada (foto, número, vídeo). Hoy sales con una plantilla simple y ejemplos listos.

1) La idea en una frase

Historia corta = Problema → Decisión → Resultado + Prueba.

Sin prueba suena a humo; con prueba suena a verdad.

2) ¿Por qué funciona una historia?

La gente se ve dentro: “eso me pasa a mí” / “eso quiero yo”.

Si añades una prueba visible (foto, cifra, audio, antes/después), confían.

Te separa de los “prometo mucho” y te pone en “demuestro”.

3) Cómo construir tu historia (10–15 minutos)

1. Elige un caso real (o crea un piloto esta semana).

2. Escribe una línea por bloque:

Problema: ¿qué le dolía? (emociones simples: vergüenza, miedo, cansancio…).

Decisión: ¿qué paso dio contigo? (diagnóstico, plan, grupo de 6 semanas…).

Resultado: ¿qué cambió y en cuánto tiempo? (14 días, 48 horas, 6 semanas…).

Prueba: ¿cómo se ve o se escucha? (foto, gráfico, checklist firmado, audio, vídeo).

3. Recorta: frases cortas, sin jerga.

4. Coloca la prueba pegada a la promesa (misma pantalla/hoja/cartel).

5. Pide permiso por escrito para usar el caso (si sale imagen/voz).

4) Plantilla “Historia que vende” (copia/pega y rellena)

Level UP plantilla píldora 9
Level UP plantilla píldora 9 | Onda Cero Alicante

5) Ejemplos de la píldora (listos para adaptar)

1) Odontología

Problema: María sangraba al cepillarse y evitaba sonreír.

Decisión: Vino a revisión y aceptó un plan de encías.

Resultado: En 14 días bajó la inflamación; a los 30 días, sangrado casi cero.

Prueba: Fotos antes/después y medición de encías.

2) Reformas en casa

Problema: Jesús tenía humedad en la pared del salón.

Decisión: Aceptó un diagnóstico antes de picar nada.

Resultado: En 10 días, pared seca y pintada; sensor marcó bajada.

Prueba: Gráficas del sensor y vídeo del proceso.

3) Academia de idiomas

Problema: Ana sentía vergüenza y se quedaba callada en reuniones.

Decisión: Entró en un grupo de conversación de 6 semanas.

Resultado: Semana 6: presentó 5 minutos en su trabajo.

Prueba: Vídeo de antes (30 s) y después (5 min).

4) Taller de bicicletas

Problema: Sergio oía un chirrido y temía pinchar en ruta.

Decisión: Hizo revisión total con checklist.

Resultado: En 48 h, transmisión suave, presión correcta.

Prueba: Checklist firmado y foto del cassette antes/después.

5) Logopedia infantil

Problema: Sara no pronunciaba la “R”.

Decisión: Sesiones semanales y 10 min de práctica en casa.

Resultado: Tras 6 semanas, decía su nombre completo.

Prueba: Audio semana 1 vs. semana 6.

(Si te encaja tu sector, replica el mismo guion: 1 línea por bloque + una prueba clara.)

6) Dónde usar las historias (y cómo se ven)

Web: sección “Resultados reales” con tarjetas (foto/ícono + 4 líneas) y botón “Quiero este resultado”.

Presupuesto: portada con 1 historia gemela al servicio propuesto.

Cartel/local: A4 con “Problema → Decisión → Resultado” y QR a la prueba.

Conversación: “Te cuento un caso como el tuyo…” (y muestra la prueba en el móvil).

Regla: una historia por momento vale más que 10 claims genéricos.

7) ¿No tienes historias aún?

Monta 3 casos piloto esta semana: ayudas a 3 clientes a cambio de documentar el caso.

Pide permiso por escrito (imagen/voz/datos).

Haz foto/vídeo/número desde el día 1 (antes → durante → después).

Escribe las 4 líneas y guarda todo en una carpeta con nombre y fecha.

8) Trucos que suben la conversión

1. Un dato por promesa (ej.: “en 14 días”).

2. Frases cortas y sin jerga (nivel 12 años).

3. Nombra la emoción (vergüenza, miedo a fallar) y el paso pequeño que la persona dio.

4. Si el caso es técnico, usa una analogía (ej.: “la bici sonaba como una puerta; ahora suena suave”).

5. Cierra cada historia con un siguiente paso: “¿Quieres este resultado? Diagnóstico en 24 h.”

9) Indicadores (10 min/semana)

Nº de historias publicadas (objetivo: 5 en 30 días).

% de visitas que ven la sección “Resultados reales”.

% de presupuestos que incluyen una historia gemela.

Leads generados por historias vs. por anuncios.

Tasa de cierre cuando el cliente vio una prueba.

10) Acción de hoy (plan 7 días)

Día 1: Elige 3 clientes y pide permiso para case study.

Día 2: Haz foto/vídeo/número del antes.

Día 3–5: Ejecuta y graba momentos clave.

Día 6: Haz foto/vídeo/número del después.

Día 7: Escribe 4 tarjetas (problema, decisión, resultado, prueba) y publícalas.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, reserva tu plaza y te acompañamos a implementarlo.

