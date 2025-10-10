Toni Fábrega, formador de Level UP, nos nuestra como contar historias que venden

1) La idea en una frase
Historia corta = Problema → Decisión → Resultado + Prueba.
Sin prueba suena a humo; con prueba suena a verdad.
2) ¿Por qué funciona una historia?
La gente se ve dentro: “eso me pasa a mí” / “eso quiero yo”.
Si añades una prueba visible (foto, cifra, audio, antes/después), confían.
Te separa de los “prometo mucho” y te pone en “demuestro”.
3) Cómo construir tu historia (10–15 minutos)
1. Elige un caso real (o crea un piloto esta semana).
2. Escribe una línea por bloque:
Problema: ¿qué le dolía? (emociones simples: vergüenza, miedo, cansancio…).
Decisión: ¿qué paso dio contigo? (diagnóstico, plan, grupo de 6 semanas…).
Resultado: ¿qué cambió y en cuánto tiempo? (14 días, 48 horas, 6 semanas…).
Prueba: ¿cómo se ve o se escucha? (foto, gráfico, checklist firmado, audio, vídeo).
3. Recorta: frases cortas, sin jerga.
4. Coloca la prueba pegada a la promesa (misma pantalla/hoja/cartel).
5. Pide permiso por escrito para usar el caso (si sale imagen/voz).
4) Plantilla “Historia que vende” (copia/pega y rellena)
5) Ejemplos de la píldora (listos para adaptar)
1) Odontología
Problema: María sangraba al cepillarse y evitaba sonreír.
Decisión: Vino a revisión y aceptó un plan de encías.
Resultado: En 14 días bajó la inflamación; a los 30 días, sangrado casi cero.
Prueba: Fotos antes/después y medición de encías.
2) Reformas en casa
Problema: Jesús tenía humedad en la pared del salón.
Decisión: Aceptó un diagnóstico antes de picar nada.
Resultado: En 10 días, pared seca y pintada; sensor marcó bajada.
Prueba: Gráficas del sensor y vídeo del proceso.
3) Academia de idiomas
Problema: Ana sentía vergüenza y se quedaba callada en reuniones.
Decisión: Entró en un grupo de conversación de 6 semanas.
Resultado: Semana 6: presentó 5 minutos en su trabajo.
Prueba: Vídeo de antes (30 s) y después (5 min).
4) Taller de bicicletas
Problema: Sergio oía un chirrido y temía pinchar en ruta.
Decisión: Hizo revisión total con checklist.
Resultado: En 48 h, transmisión suave, presión correcta.
Prueba: Checklist firmado y foto del cassette antes/después.
5) Logopedia infantil
Problema: Sara no pronunciaba la “R”.
Decisión: Sesiones semanales y 10 min de práctica en casa.
Resultado: Tras 6 semanas, decía su nombre completo.
Prueba: Audio semana 1 vs. semana 6.
(Si te encaja tu sector, replica el mismo guion: 1 línea por bloque + una prueba clara.)
6) Dónde usar las historias (y cómo se ven)
Web: sección “Resultados reales” con tarjetas (foto/ícono + 4 líneas) y botón “Quiero este resultado”.
Presupuesto: portada con 1 historia gemela al servicio propuesto.
Cartel/local: A4 con “Problema → Decisión → Resultado” y QR a la prueba.
Conversación: “Te cuento un caso como el tuyo…” (y muestra la prueba en el móvil).
Regla: una historia por momento vale más que 10 claims genéricos.
7) ¿No tienes historias aún?
Monta 3 casos piloto esta semana: ayudas a 3 clientes a cambio de documentar el caso.
Pide permiso por escrito (imagen/voz/datos).
Haz foto/vídeo/número desde el día 1 (antes → durante → después).
Escribe las 4 líneas y guarda todo en una carpeta con nombre y fecha.
8) Trucos que suben la conversión
1. Un dato por promesa (ej.: “en 14 días”).
2. Frases cortas y sin jerga (nivel 12 años).
3. Nombra la emoción (vergüenza, miedo a fallar) y el paso pequeño que la persona dio.
4. Si el caso es técnico, usa una analogía (ej.: “la bici sonaba como una puerta; ahora suena suave”).
5. Cierra cada historia con un siguiente paso: “¿Quieres este resultado? Diagnóstico en 24 h.”
9) Indicadores (10 min/semana)
Nº de historias publicadas (objetivo: 5 en 30 días).
% de visitas que ven la sección “Resultados reales”.
% de presupuestos que incluyen una historia gemela.
Leads generados por historias vs. por anuncios.
Tasa de cierre cuando el cliente vio una prueba.
10) Acción de hoy (plan 7 días)
Día 1: Elige 3 clientes y pide permiso para case study.
Día 2: Haz foto/vídeo/número del antes.
Día 3–5: Ejecuta y graba momentos clave.
Día 6: Haz foto/vídeo/número del después.
Día 7: Escribe 4 tarjetas (problema, decisión, resultado, prueba) y publícalas.
Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, reserva tu plaza y te acompañamos a implementarlo.