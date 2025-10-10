Toni Fábrega, formador de Level UP, nos nuestra como contar historias que venden

1) La idea en una frase

Historia corta = Problema → Decisión → Resultado + Prueba.

Sin prueba suena a humo; con prueba suena a verdad.

2) ¿Por qué funciona una historia?

La gente se ve dentro: “eso me pasa a mí” / “eso quiero yo”.

Si añades una prueba visible (foto, cifra, audio, antes/después), confían.

Te separa de los “prometo mucho” y te pone en “demuestro”.

3) Cómo construir tu historia (10–15 minutos)

1. Elige un caso real (o crea un piloto esta semana).

2. Escribe una línea por bloque:

Problema: ¿qué le dolía? (emociones simples: vergüenza, miedo, cansancio…).

Decisión: ¿qué paso dio contigo? (diagnóstico, plan, grupo de 6 semanas…).

Resultado: ¿qué cambió y en cuánto tiempo? (14 días, 48 horas, 6 semanas…).

Prueba: ¿cómo se ve o se escucha? (foto, gráfico, checklist firmado, audio, vídeo).

3. Recorta: frases cortas, sin jerga.

4. Coloca la prueba pegada a la promesa (misma pantalla/hoja/cartel).

5. Pide permiso por escrito para usar el caso (si sale imagen/voz).

4) Plantilla “Historia que vende” (copia/pega y rellena)

Level UP plantilla píldora 9 | Onda Cero Alicante

5) Ejemplos de la píldora (listos para adaptar)

1) Odontología

Problema: María sangraba al cepillarse y evitaba sonreír.

Decisión: Vino a revisión y aceptó un plan de encías.

Resultado: En 14 días bajó la inflamación; a los 30 días, sangrado casi cero.

Prueba: Fotos antes/después y medición de encías.

2) Reformas en casa

Problema: Jesús tenía humedad en la pared del salón.

Decisión: Aceptó un diagnóstico antes de picar nada.

Resultado: En 10 días, pared seca y pintada; sensor marcó bajada.

Prueba: Gráficas del sensor y vídeo del proceso.

3) Academia de idiomas

Problema: Ana sentía vergüenza y se quedaba callada en reuniones.

Decisión: Entró en un grupo de conversación de 6 semanas.

Resultado: Semana 6: presentó 5 minutos en su trabajo.

Prueba: Vídeo de antes (30 s) y después (5 min).

4) Taller de bicicletas

Problema: Sergio oía un chirrido y temía pinchar en ruta.

Decisión: Hizo revisión total con checklist.

Resultado: En 48 h, transmisión suave, presión correcta.

Prueba: Checklist firmado y foto del cassette antes/después.

5) Logopedia infantil

Problema: Sara no pronunciaba la “R”.

Decisión: Sesiones semanales y 10 min de práctica en casa.

Resultado: Tras 6 semanas, decía su nombre completo.

Prueba: Audio semana 1 vs. semana 6.

(Si te encaja tu sector, replica el mismo guion: 1 línea por bloque + una prueba clara.)

6) Dónde usar las historias (y cómo se ven)

Web: sección “Resultados reales” con tarjetas (foto/ícono + 4 líneas) y botón “Quiero este resultado”.

Presupuesto: portada con 1 historia gemela al servicio propuesto.

Cartel/local: A4 con “Problema → Decisión → Resultado” y QR a la prueba.

Conversación: “Te cuento un caso como el tuyo…” (y muestra la prueba en el móvil).

Regla: una historia por momento vale más que 10 claims genéricos.

7) ¿No tienes historias aún?

Monta 3 casos piloto esta semana: ayudas a 3 clientes a cambio de documentar el caso.

Pide permiso por escrito (imagen/voz/datos).

Haz foto/vídeo/número desde el día 1 (antes → durante → después).

Escribe las 4 líneas y guarda todo en una carpeta con nombre y fecha.

8) Trucos que suben la conversión

1. Un dato por promesa (ej.: “en 14 días”).

2. Frases cortas y sin jerga (nivel 12 años).

3. Nombra la emoción (vergüenza, miedo a fallar) y el paso pequeño que la persona dio.

4. Si el caso es técnico, usa una analogía (ej.: “la bici sonaba como una puerta; ahora suena suave”).

5. Cierra cada historia con un siguiente paso: “¿Quieres este resultado? Diagnóstico en 24 h.”

9) Indicadores (10 min/semana)

Nº de historias publicadas (objetivo: 5 en 30 días).

% de visitas que ven la sección “Resultados reales”.

% de presupuestos que incluyen una historia gemela.

Leads generados por historias vs. por anuncios.

Tasa de cierre cuando el cliente vio una prueba.

10) Acción de hoy (plan 7 días)

Día 1: Elige 3 clientes y pide permiso para case study.

Día 2: Haz foto/vídeo/número del antes.

Día 3–5: Ejecuta y graba momentos clave.

Día 6: Haz foto/vídeo/número del después.

Día 7: Escribe 4 tarjetas (problema, decisión, resultado, prueba) y publícalas.

Si te viste reflejado, no es mala suerte: es falta de método. Un método se aprende y se aplica. Entra en yosoyaccion.es, reserva tu plaza y te acompañamos a implementarlo.