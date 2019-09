EL RINCÓN PEPINERO

El lateral izquierdo del Leganés reconoce las tensiones en el vesturio del Leganés, pero gracias a la unión de la plantilla, “se ha visto que no nos hemos arrugado ante ningún rival y hemos competido”. En los personal “el Leganés me ha dado un impulso como jugador y como persona, quiero seguir creciendo con esta gran familia”. Pero admite que en algunas ocasiones “me he planteado dejar el fútbol, lo he pasado mal por gente que no me decía las cosas claras. Mi padre y mi familia me hizo cambiar de opinión por la ilusión que me transmitían".