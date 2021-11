Xavier Lleonart: “Els pressupostos per Salut a la pràctica són inferiors que els de l'any passat”

Des del sindicat Metges de Catalunya segueixen considerant que la partida és insuficient, sobretot tenint en compte a la despesa generada per la pandèmia i la prevista a la post pandèmia.

Tot i això, aquest dimecres, el Govern de la Generalitat ha presentat un full de ruta en matèria de Salut de cara als pròxims anys. Un pla que ve marcat per la pandèmia, l’emergència climàtica i per la prioritat d’aprofundir en la salut mental. Segons el sindicat, aquest pla sense precisar com es portarà a terme, no serveix per res.