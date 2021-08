LA CIUTAT D'ESTIU, AMB JAUME MAS

“La violència masclista és un fenòmen que ha existit sempre però que no s'ha abordat fins ara”

Segueix en marxa el dispositiu per localitzar el pare que presumptament va matar el seu fill de 2 anys en un hotel de Barcelona per fer mal a la seva dona, que havia demanat separar-se'n. Aquest tipus de violència masclista es coneix com a violència vicària. En parlem amb l'Alba Alfageme psicòloga especialista en violències masclistes.