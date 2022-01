LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

Víctor Garcia: “Aquesta temporada de compres nadalenques és inclús millor que la de 2019”.

Després d’uns Nadals on els centres comercials només van poder obrir 24 dels 41 dies de la campanya de compres nadalenques, sembla que aquest any hem tornat a recuperar, en la mesura del possible, la normalitat als centres comercials durant aquestes dates.