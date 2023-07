Durant tota aquesta setmana, el Servei Català de Trànsit es coordina amb les policies de trànsit dels Mossos d’Esquadra i Policies Locals per portar a terme una campanya intensiva per vetllar per la seguretat dels motoristes. De les 27 víctimes mortals en accident de moto, 25 s’han registrat entre març i juliol. Amb l’arribada del bon temps, s’incrementa l’ús de les motocicletes i també la sinistralitat.