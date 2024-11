LIDERATGES, l’economia en clau d’igualtat

Tertúlia sobre l’Observatori API Research

El Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària ha presentat l’observatori API Research on, entre altres coses, s’ha destacat que hi haurà un empitjorament de l’accés al mercat de l’habitatge 2025, ja que la caiguda de tipus d’interès no podrà fer front a les fortes pujades de preus que es preveuen.