Sovint parlem de la situació de l’habitatge centrada en el parc, en els habitatges disponibles i en com està la situació del mercat. No obstant això, la llei també recull importants mesures pel que respecte als consumidors i als agents immobi-liaris. Per això, és important que també centrem l’atenció en temes que, normal-ment, tenen menys repercussió, com poden ser la retribució de l’agent immobiliari o com s’han de gestionar les denúncies per part dels usuaris.