La tertúlia de la Brúixola: les aliances del Parlament i els aranzels de Trump

Amb el politòleg Pau Merino i la professora i escriptora Sònia Sierra hem analitzat l'actualitat política marcada per la treva de 90 dies que ha decretat Donald Trump abans d'aplicar els nous aranzels. Hem parlat dels plans de la Generalitat i del govern espanyol per protegir les empreses afectades i també del viatge de Pedro Sánchez a la Xina. També hem repassat l'entrevista el líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'acord entre el govern català i ERC, comuns i CUP per regular el lloguer de temporada.