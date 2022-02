LA CIUTAT, AMB MÍRIAM FRANCH

“Tenim la sensació que la Llosa de Sant Antoni no és una prioritat”

Els veïns del voltant de la Ronda de Sant Antoni reclamen que es prioritzin altres remodelacions de la ciutat abans que la seva. I és que l’espai que va quedar on hi havia situat el mercat provisional de Sant Antoni, que va deixar un espai buit i sense un ús i un projecte per donar-li ús. En parlem amb en Toni Olivella, portaveu de la plataforma d’Afectats per a la Llosa de Sant Antoni.