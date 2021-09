Comencem el Lideratges d’avui entrevistant a la secció d’actualitat a Magalí Riera, professora de EAE Business School, i autora d’un estudi que afirma que a un 42% dels catalans el teletreball els ha ajudat a conciliar la seva vida personal i laboral. Un teletreball que ha estat la norma durant tot aquest temps de pandèmia i amb el que tots ens hi hem hagut d’adaptar. Per això just avui que amb el setembre arrenca el nou curs volem repassar aquesta situació.