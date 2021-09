SETMANA DE LA FORMACIÓ

Trobar feina ve més enllà de tirar currículums. Amb els anys, la figura del Headhunter ha guanyat pes en el món laboral. I quina funció té un headhunter? Doncs busca el perfil més exacte que necessita una empresa. S’encarrega de destriar els perfils no adequats, però també de fer recerca per trobar la persona més adequada per la feina que sol·licita l’empresa.