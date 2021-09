Nova York, Londres, Milà, París o Barcelona acullen aquest mes de setembre les principals cites amb la moda. Les hem repassat amb la nostra personal shopper, Fabiana Finneto, qui també ens ha explicat per què en aquestes pasarel·les se'ns presenta les tendències a un any vista. Amb la Fabiana també hem repassat els estilismes dels MET i ens ha portat les sèries i pel·lícules imprescindibles per estar al dia en el món de la moda.