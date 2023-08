Sant Pau inicia un Programa de Cirurgia Robòtica multidisciplinari que inclou cinc equips quirúrgics

La cirurgia robòtica combina els avantatges per al pacient, amb una cirurgia mínimament invasiva que molts cops suposa menys dolor postoperatori i una estada hospitalària més curta; i per al professional, ja que la capacitat de moviment dels braços robòtics del Da Vinci Xi comporta més facilitat per reproduir els moviments que es farien en cirurgia oberta, especialment en l’àmbit de les sutures, tot això combinant una millora ergonòmica i una visió molt superiors.