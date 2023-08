Quina història s'amaga rere la fotografia "Situation Room" de Pete Souza?

La fotografia de Pete Souza es titula 'Situation Room' i es va capturar l'1 de maig del 2011 cap a les quatre de la tarda. La imatge relata un moment de màxima tensió quan s'està duent a terme l'Operació Trident de Neptú per caçar i matar a Osama Bin Laden a la seva residència. La fotografia reuneix al voltant d'una mateixa taula diverses personalitats com: Barack Obama, Joe Biden, Hilary Clinton o Marshall Brad Webb. La periodista Georgina Pallarès analitza a ‘La Brúixola d’Estiu’ com es va fer aquesta fotografia, amb quin context i com va ser rebuda.