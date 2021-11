Una iniciativa per combatre la pobresa menstrual, una realitat que afecta a les persones menstruants que no poden accedir a productes de primera necessitat. N'hem parlat amb l'Alba Sánchez, infermera del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats que també ens ha explicat el projecte d'equitat menstrual i feminització de la pobresa i la necessitat d'educar quan més aviat millor per lluitar contra els prejudicis i tabús que encara existeixen.