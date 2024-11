Aquesta setmana, la Montse Valls ens porta cançons relacionades amb la tardor, com per exemple 'Otoño, octubre', de Manuel Carrasco. També ha fet feliç l'audiència amb les cançons que porten la paraula pluja, com per exemple 'Purple rain' de Prince. I com paraula poc comú de la setmana, ens ha portat cançons amb 'sibil·la', com 'El cant de la sibil·la' de Maria del Mar Bonet.