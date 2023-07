El número 2 del partit a la capital catalana ha celebrat la pèrdua dels diputats de Vox a favor d'un vot d'esquerres i progressista. Pisarelo sosté que ara cal que els partits es posin a parlar i negociar de forma conjunta per respectar el mandat expressat per la ciutadania. El líder polític espera que no s'hagin de repetir els comicis i que els partits arribin a acords amplis i progressistes.