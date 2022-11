Picmi Taxi, una sola aplicació per als més de 10.000 taxis de Barcelona

El 60% del temps, un taxista està donant voltes per a trobar viatgers. Ara, això canviarà gràcies a l’aplicació ‘Picmi Taxi’, que han ideat els taxistes amb l’Institut Metropolità del Taxi i l’AMB. L’app permetrà als ciutadans demanar un taxi a través del telèfon mòbil quan siguin al carrer. D'aquesta manera, els més de 10.000 taxis que hi ha a Barcelona i la seva àrea metropolitana estaran a un sol clic. Fins ara, només hi estaven els vehicles adherits a una app o una radioemissora, que suposen al voltant de la meitat de tots els que hi ha.