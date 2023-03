El cost de la vida a la ciutat de Barcelona i als voltants ha crescut un 38% en els últims 6 anys. Si ho comparem amb fa un any, per exemple, aquest sou mínim per viure ha augmentat 100 euros. parella sola podria arribar a aquest mínim amb un sou 1.097 euros cadascú. En tots els casos, però, el que acostuma a emportar-se la major part del pastís és l’habitatge, tot i que cada vegada l’alimentació guanya més pes.