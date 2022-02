Pep Colomé (IEEC): “Catalunya té les eines necessàries per ser un actor important dins el món de la tecnologia”

Des d’avui, el Govern està projectant al Mobile la seva aposta estratègica per la nova economia de l’espai, presentant els beneficis de la connectivitat 5G que ofereix l'Enxaneta, el primer nanosatèl·lit de la Generalitat. Dins l’estand, hi seran presents amb un espai especial tres de les entitats col·laboradores de l’Estratègia NewSpace de Catalunya, entre les que es troba l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya que explicaran els serveis de les missions satel·litàries… Per això hem parlat avui amb el Cap de Transferència de Coneixement de l’IEEC, Pep Colomé.