Paula Bonet: “Dibuixar és mirar”

Acompanyada del seu llapís, les seves pintures i el seu quadern de cobertes negres, Paula Bonet se'n va anar sola a Santiago de Xile, la ciutat que va acollir-la fa més de dues dècades. L'artista buscava un lloc on refugiar-se. Els espais que visita, les persones que coneix, les lectures que devora i els pensament que l'ocupen formen 'Los diarios de la anguila' (Anagrama). Un dietari que fusiona pintura i escriptura en una sola obra. També, com cada divendres, Ignacio Pillonetto ens porta les seves recomanacions literàries per al cap de setmana.