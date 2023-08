LA CIUTAT D'ESTIU AMB JAUME MAS

La patronal del joc es mostra sorpresa per les declaracions de la conselleria de Salut

Carles Duelo diu que és una “oportunitat” per Barcelona poder acollir una fira d'aquestes magnituds per la quantitat d'informació, disseny i activitats paral·leles que s'organitzaran. Duelo diu que el sorprenen les declaracions fetes des de la conselleria de Salut ja que és una fira professional, de molt alt nivell en tots els sentits i una oportunitat per la ciutat.