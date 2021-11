“El passaport covid no incompleix cap dret fonamental”

De fet diversos països ja han aplicat mesures punitives cap a les persones no vacunades. Austria farà la vacunació obligatòria després d’ampliar el confinament als no immunitzats, Alemanya restringeix l’accés a restaurants i hotels i si volen utilitzar el transport públic han de fer-ho amb un test negatiu. I a Suècia s’ha plantejat passaport covid a qualsevol esdeveniment de més de 100 persones. Tot i l’aplicació d’aquestes mesures, i amb el passaport Covid a Catalunya a l’espera d’una nova data d’aplicació, algunes veus consideren que les mesures vulneren drets fonamentals de les persones no vacunades.