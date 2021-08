Parlem de mobilitat sostenible amb el Joan Serra

Amb el Joan hem tractat temes com són el futur de la mobilitat urbana, els objectius de desenvolupament sostenible que afronten les grans ciutats, l'electrificació dels vehicles o la irrupció dels drons per al transport de persones i mercaderies. També ens ha respost a preguntes com quin és el principal problema del transport actualment, com la mobilitat sostenible pot convertir-se en actiu per una destinació turística, o quins són els nous fons europeus “Next Generation” i quina serà la seva aplicació.