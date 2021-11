LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

“Parlar sobre l'experiència del càncer de mama amb altres pacients és molt positiu”

Carolina Mateo va patir un càncer de mama metastàtic, però això no va provocar que es quedés de braços creuats i va decidir que la seva malaltia havia de servir, com a mínim, per ajudar a altres dones. I ho va fer creant el projecte EONI.